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Унаслідок нічного обстрілу з боку Докучаєвська отримав поранення український воїн

20/10/2021 08:02

Із початку доби середи, 20 жовтня, внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ РФ на Донеччині, неподалік від Докучаєвська, отримав поранення український воїн.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

“Станом на сьому годину ранку, 20 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний“, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою, українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

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