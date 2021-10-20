“За допомогою чарівного сапога”: 10 огшбр показала, як знищила будинок із ворожим снайпером

10-та окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ показала удар по будинку, з якого, за її версією, бойовики вели вогонь по українських військових.
Відео поширила у вівторок, 19 жовтня, пресслужба військової частини.
“Одного разу, десь в районі проведення ООС, в одній з далеких галактик точилась війна між світлими силами Ельфів та брудними та гидотними стадами Орків”, – описують події в бригаді.
Зазначається, що бойовик окупаційних сил Росії, перебуваючи у будинку, обстрілював позиції ЗС.
“Ельфійські герої за допомогою чарівного сапога раз і на завжди вирішили це питання”, – йдеться в описі до відео.
Додамо, що сленгове найменування “сапог” у військах має станковий протитанковий гранатомет СПГ-9 “Спис”.
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