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“За допомогою чарівного сапога”: 10 огшбр показала, як знищила будинок із ворожим снайпером

20/10/2021 14:19

10-та окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ показала удар по будинку, з якого, за її версією, бойовики вели вогонь по українських військових.

Відео поширила у вівторок, 19 жовтня, пресслужба військової частини.

“Одного разу, десь в районі проведення ООС, в одній з далеких галактик точилась війна між світлими силами Ельфів та брудними та гидотними стадами Орків”, – описують події в бригаді.

Зазначається, що бойовик окупаційних сил Росії, перебуваючи у будинку, обстрілював позиції ЗС.

“Ельфійські герої за допомогою чарівного сапога раз і на завжди вирішили це питання”, – йдеться в описі до відео.

Додамо, що сленгове найменування “сапог” у військах має станковий протитанковий гранатомет СПГ-9 “Спис”.

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