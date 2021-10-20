МКІП повідомив про виділення коштів на “Велику реставрацію” ще 26 “комунальних” пам’яток

Міністерство культури та інформполітики заявило, що в бюджеті знайшли фінансування для відновлення в рамках програми “Велика реставрація” ще 26 пам’яток, які перебувають у комунальній власності.
Про це міністр культури Олександр Ткаченко написав у фейсбуці.
“Щойно бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на комунальні об’єкти. Це означає, що найближчим часом ми розпочнемо фінансування цих об’єктів за рахунок бюджету МКІП”, – повідомив міністр.
Він також наголосив, що виділення субвенцій для комунальних закладів – це “крок уперед”.
“Адже “Велика Реставрація” – це про об’єкти по всій Україні. Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній формі власності, але від цього їх цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах”, – пояснив Ткаченко.
Він також опублікував перелік 26 пам’яток, на реставрацію яких виділять фінансування з держбюджету. У списку, зокрема, є Одеський художній музей та вежа Острозького замку.
Проєкти обирали з тих заявок, які були надіслані до міністерства обласними державними адміністраціями.
Експертна рада при Мінкульті відібрала з них 26.
Як відомо, в Україні триває програма “Велика реставрація”, яку медійно пов’язують зі сприянням президента Володимира Зеленського. Вона має на меті фінансувати відновлення та сприяння туризму до різних історичних та культурних пам’яток в усіх регіонах України.
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