МКІП повідомив про виділення коштів на “Велику реставрацію” ще 26 “комунальних” пам’яток

Палац Потоцьких. Фото: Вікіпедія

Міністерство культури та інформполітики заявило, що в бюджеті знайшли фінансування для відновлення в рамках програми “Велика реставрація” ще 26 пам’яток, які перебувають у комунальній власності.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко написав у фейсбуці.

“Щойно бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на комунальні об’єкти. Це означає, що найближчим часом ми розпочнемо фінансування цих об’єктів за рахунок бюджету МКІП”, – повідомив міністр.

Він також наголосив, що виділення субвенцій для комунальних закладів – це “крок уперед”.

“Адже “Велика Реставрація” – це про об’єкти по всій Україні. Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній формі власності, але від цього їх цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах”, – пояснив Ткаченко.

Він також опублікував перелік 26 пам’яток, на реставрацію яких виділять фінансування з держбюджету. У списку, зокрема, є Одеський художній музей та вежа Острозького замку.

Проєкти обирали з тих заявок, які були надіслані до міністерства обласними державними адміністраціями.

Експертна рада при Мінкульті відібрала з них 26.

Як відомо, в Україні триває програма “Велика реставрація”, яку медійно пов’язують зі сприянням президента Володимира Зеленського. Вона має на меті фінансувати відновлення та сприяння туризму до різних історичних та культурних пам’яток в усіх регіонах України.

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