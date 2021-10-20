Конкурс на голову Українського інституту виграв його перший очільник

Володимир Шейко. Фото: Громадське радіо

За результатами фінального засідання конкурсної комісії з обрання гендиректора Українського інституту переможцем визначили Володимира Шейка, який уже був першим головою цієї держустанови при МЗС.

Як передає “Новинарня” з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ, підсумки конкурсного відбору підбили в середу, 20 жовтня.

“За результатами голосування конкурсна комісія визначила Володимира Шейка переможцем конкурсу. Претенденти на посаду гендиректора отримали такий рейтинг за сумою балів: Володимир Шейко – 336 балів, Марія Липяцька – 288 балів, Костянтин Спілка – 184 бали.

Процедура відбору була максимально прозорою і забезпечувалася як фаховою і незалежною конкурсною комісією, так і збалансованою процедурою виборів, прописаною Статутом Українського інституту”, – сказано в повідомленні.

Наступним етапом конкурсної процедури буде проведення спеціальної перевірки переможця конкурсу, відповідно до вимог чинного законодавства. Після цього наказ про призначення на посаду генерального директора підпише міністр закордонних справ України.

Український інститут — державна установа України, заснована Кабінетом Міністрів України у 2017 році. Належить до сфери управління МЗС України.

Повноцінно розпочав свою діяльність влітку 2018 року, коли на посаду генерального директора був призначений Володимир Шейко.

Місія інституту – зміцнення міжнародної і внутрішньої суб’єктності України через можливості культурної дипломатії.

Функції – започаткування регулярних форматів презентації України за кордоном (мультидисциплінарні та тематичні фестивалі з української тематики, мовні, культурні річні ініціативи); проведення та підтримка заходів і програм за кордоном, спрямованих на інформування іноземних аудиторій про культурне та суспільно-тематичне життя; розвиток громадянського суспільства, туристичний та освітній потенціал, можливості та перспективи співпраці з Україною.

Робота Українського інституту розподілена за секторами: кіно, музика, візуальне мистецтво, література, перформативні мистецтва, академічні проєкти та програми, іміджеві проєкти та програми, розвиток культурної дипломатії та дослідження.

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