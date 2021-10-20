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У фіналі конкурсу на голову Українського інституту візьмуть участь три претенденти

20/10/2021 10:44

Визначено трьох претендентів, які візьмуть участь у фінальному турі конкурсу на посаду гендиректора державної установи “Український інститут” при МЗС, що відбудеться 20 жовтня.

За результатами попередніх етапів фіналістами конкурсного відбору стали:

  • Марія Липяцька, експерт зі стратегічних комунікацій та розвитку національних брендів, радниця міністра закордонних справ України;
  • Костянтин Спілка, менеджер проєктів у культурній сфері;
  • Володимир Шейко, перший директор Українського інституту, експерт з культурної дипломатії, менеджменту культури, маркетингу і комунікацій.

Як повідомляє пресслужба МЗС, кожен із кандидатів представить свою концепцію подальшого розвитку Українського інституту та відповість на запитання членів конкурсної комісії.

До конкурсної комісії увійшли: експерт міжнародних інституцій Соломія Боршош; директорка ГО “Центр міської історії Центрально-Східної Європи” Софія Дяк; телеведучий Вадим Карп’як; голова УІНП Антон Дробович; філософ Вахтанґ Кебуладзе; журналіст Богдан Логвиненко (ГО Ukraїner); ексдержсекретар МІП, голова ГО “Інститут інформаційної безпеки” Артем Біденко; т.в.о генерального директора Директорату публічної дипломатії та комунікацій МЗС України Ірина Боровець.

Переможця буде обрано шляхом рейтингового голосування всіх членів комісії. Результати голосування будуть розміщені на сайті та соцмережах МЗС України та Українського інституту.

Конкурсна комісія була сформована експертною комісією у співпраці з МЗС України. Своєю чергою, експертна комісія сформувалась зі складу колишніх членів наглядової ради Українського інституту. Така двоетапна процедура відбору конкурсної комісії передбачена статутом Українського інституту.

Переглянути трансляцію презентацій конкурсантів можна на сторінці МЗС у Facebook. Початок трансляції – о 14:00 20 жовтня.

Український інститут — державна установа України, заснована Кабінетом Міністрів України у 2017 році. Належить до сфери управління МЗС України.
Повноцінно розпочав свою діяльність влітку 2018 року, після призначення на посаду генерального директора Володимира Шейка.
Місія інституту – зміцнення міжнародної і внутрішньої суб’єктності України через можливості культурної дипломатії.
Функції – започаткування регулярних форматів презентації України за кордоном (мультидисциплінарні та тематичні фестивалі з української тематики, мовні, культурні річні ініціативи); проведення та підтримка заходів і програм за кордоном, спрямованих на інформування іноземних аудиторій про культурне та суспільно-тематичне життя; розвиток громадянського суспільства, туристичний та освітній потенціал, можливості та перспективи співпраці з Україною.
Робота Українського інституту розподілена за секторами: кіно, музика, візуальне мистецтво, література, перформативні мистецтва, академічні проєкти та програми, іміджеві проєкти та програми, розвиток культурної дипломатії та дослідження.

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