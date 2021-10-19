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УЗ планує розгорнути пункти ПЛР-тестування на залізничних вокзалах

19/10/2021 11:08

АТ “Укрзалізниця” звернулося до більше ніж 20 українських лабораторій із пропозицією організувати тест-пункти на найбільших вокзалах країни для проведення експрес-діагностики пасажирів перед відправленням поїздів.

Про це повідомили на сайті компанії увечері в понеділок, 18 жовтня.

Як зазначають в УЗ, серед пропозицій, які надійдуть від медлабораторій, “Укрзалізниця” обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за проведення тестування.

Серед головних вимог до лабораторій, які готові розгорнути пункти експрес-тестування:

  • наявність відповідних ліцензій для надання послуг пасажирам;
  • можливість цілодобової роботи і видачі результату з QR-кодом протягом 30 хвилин;
  • можливість попередньої онлайн-реєстрації для проходження тестування.

Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Відповідно до них, здійснюючи міжрегіональні подорожі, пасажири мають пред’явити документи про проходження курсу вакцинації або негативний тест на COVID-19.

Як писала “Новинарня“, нові правила міжрегіональних перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх.

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