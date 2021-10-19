СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2660273 +15579
Летальні випадки:
61348 +538
Одужали:
2337194 +7776
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13642447 (+60679). Оновлено: 08:11 19.10.2021
Home / Світ / Європа / НАТО почало навчання “Стійкий полудень”. Сценарій – ядерна війна

НАТО почало навчання “Стійкий полудень”. Сценарій – ядерна війна

19/10/2021 11:43

Країни Північноатлантичного Альянсу почали щорічні навчання “Стійкий полудень” (Steadfast Noon) щодо захисту території Альянсу за допомогою ядерної зброї.

Відповідну заяву поширила пресслужба Альянсу в понеділок, 18 жовтня.

Зазначається, що в маневрах задіяні десятки літаків, включно з винищувачами, оснащеними ядерною зброєю, звичайними бойовими літаками, а також заправниками і розвідниками.

“Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність і ефективність засобів ядерного стримування НАТО”, — зазначили в Альянсі.

У НАТО також наголосили, що “з урахуванням погіршення умов безпеки в Європі надійний і єдиний ядерний альянс має вирішальне значення”.

Навчання цього року проходять у повітряному просторі над південною територією НАТО.

Як повідомляє DW, це означає, що в межах маневрів може бути відпрацьовано застосування американських ядерних бомб типу B61, які, за непідтвердженими даними, зберігаються на військовій авіабазі Геді на півночі Італії.

При цьому точне місце розташування та інші деталі навчань в НАТО не розкривають.

За повідомленнями військових експертів, під час маневрів “Стійкий полудень” буде відпрацьоване транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ і її прикріплення до винищувачів.

Однак тренувальні польоти будуть виконуватися без бомб.

Читайте також:
На Київщині почалися українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021: захист аеродромів за стандартами НАТО

Унікальних переглядів: 98
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Остін в Києві вшанував загиблих українських військових

Ллойд Остін вшанував пам’ять загиблих українських військових. Так розпочався візит глави Пентагону до столиці України у вівторок, 19 жовтня. “Високоповажних гостей на території Міністерства оборони України зустрів очільник відомства...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse