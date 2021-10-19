НАТО почало навчання “Стійкий полудень”. Сценарій – ядерна війна

Фото: пресслужба Альянсу

Країни Північноатлантичного Альянсу почали щорічні навчання “Стійкий полудень” (Steadfast Noon) щодо захисту території Альянсу за допомогою ядерної зброї.

Відповідну заяву поширила пресслужба Альянсу в понеділок, 18 жовтня.

Зазначається, що в маневрах задіяні десятки літаків, включно з винищувачами, оснащеними ядерною зброєю, звичайними бойовими літаками, а також заправниками і розвідниками.

“Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність і ефективність засобів ядерного стримування НАТО”, — зазначили в Альянсі.

У НАТО також наголосили, що “з урахуванням погіршення умов безпеки в Європі надійний і єдиний ядерний альянс має вирішальне значення”.

Навчання цього року проходять у повітряному просторі над південною територією НАТО.

Як повідомляє DW, це означає, що в межах маневрів може бути відпрацьовано застосування американських ядерних бомб типу B61, які, за непідтвердженими даними, зберігаються на військовій авіабазі Геді на півночі Італії.

При цьому точне місце розташування та інші деталі навчань в НАТО не розкривають.

За повідомленнями військових експертів, під час маневрів “Стійкий полудень” буде відпрацьоване транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ і її прикріплення до винищувачів.

Однак тренувальні польоти будуть виконуватися без бомб.

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