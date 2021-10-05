На Київщині почалися українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021: захист аеродромів за стандартами НАТО

Фото: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

У Василькові Київської області на базі Об’єднаного центру та бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ розпочались українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021.

Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування “Центр”.

Повітряні сили перейняли естафету у Військово-Морських сил ЗСУ щодо проведення двосторонніх навчань серії Warrior Watcher-2021.

До навчань долучаються вперше представники армійської авіації Сухопутних військ.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2021 уже третій рік поспіль проходять в Україні та є важливим заходом підготовки міжнародного характеру, який спрямований на поглиблення знань і набуття практичних навичок особового складу Збройних сил України щодо оцінювання ризиків та планування захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за процедурами та стандартами держав-членів НАТО.

Водночас це навчання дасть можливість підвищити рівень взаємосумісності між підрозділами Збройних сил України та підрозділами Королівських Військово-Повітряних сил Великої Британії щодо досягнення єдиної мети – безпеки та миру.

Читайте також:

831-ша бригада тактичної авіації показала ефектні фото своїх екіпажів із “Об’єднаних зусиль”