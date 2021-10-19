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Остін прокоментував репліки Кремля про вступ України в НАТО як “найгірший сценарій для РФ”

19/10/2021 14:28

Україна має вирішувати сама свою зовнішню політику, і ніхто з світових гравців не має права диктувати їй правила цього вибору. Це стосується, зокрема, і вступу України в НАТО.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, під час спільного брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.
Так він прокоментував запитання журналістки про репліку, яку висловив напередодні речник Путіна Дмитро Пєсков про вступ України до НАТО як “найгірший сценарій для РФ”.

“Жодня третя країна не має вето на вступ до членства в НАТО. Україна має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Наша підтримка українського суверенітету є непохитною. І ми працюватимемо разом для того, щоби запевнити, що ми в правильному місці і Україна може себе захистити”, – сказав Ллойд Остін.

Нагадаємо, 18 жовтня прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав приєднання України до Північноатлантичного альянсу “найгіршим сценарієм для РФ”.
“Вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм… Це сценарій, який виходить за “червоні лінії” національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки”, – вважає речник.

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