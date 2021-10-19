Міністр екології Абрамовський іде з посади: хто замість нього

Андрій Жупанин

Посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України після відставки Романа Абрамовського може обійняти народний депутат від “Слуги народу” Андрій Жупанин.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерело у фракції “Слуга народу“.

Сам Жупанин, який є членом Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, у коментарі журналістам зазначив, що буде так, як вирішить сесійна зала парламенту. “Я розглядаю всі можливості для кар’єрного росту в команді президента”, – сказав він 19 жовтня.

На уточнювальне запитання, чи буде керівництво міністерством для нього кар’єрним зростанням, Жупанин відповів: “Я думаю, так. Це набагато відповідальніша робота, і вона складніша. Це однозначно може бути новий етап в житті”.

При цьому Жупанин сказав, що офіційно йому ще ніхто не пропонував цього, але його попросили підготувати власне бачення розвитку Міністерства екології.

Цього ж дня стало відомо, що міністр захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський уже навіть написав заяву на звільнення за власним бажанням. Про це повідомив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в кулуарах парламенту.

“Я бачив, що він (Абрамовський) написав заяву. Я заходив якраз до голови, а він виходив”, – заявив Арахамія.

“Ви ж пам’ятаєте, що у нас за екологічні закони завжди баталії. В першу чергу претензія, яка була на фракції озвучена багатьма депутатами, які працюють в регіонах, – екоінспекція в регіонах дуже корумпована”, – пояснив Арахамія.

За його словами, кандидата на посаду міністра екології поки що немає, тож буде виконуючий обов’язки, якого обере уряд.

За даними ЗМІ, на посаду міністра екології, крім Жупанина, претендують екснардеп від “Слуги народу”, голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко; колишній голова Державної екологічної інспекції та екснардеп від “УДАРу” і Блоку Порошенка Єгор Фірсов; нинішній заступник міністра Руслан Стрілець.

Нагадаємо, на засіданні Ради нацбезпеки 15 жовтня було представлено доповідь міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського про стан виконання цим міністерством рішень Радбезу. За словами секретаря РНБО, стан виконання указів президента та рішень Радбезу Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України вкрай незадовільний та має стати предметом обговорення на засіданні Кабінету Міністрів.

Абрамовський керував Мінекології з червня 2020 року.

Довідка

Андрій Вікторович Жупанин – 1989 р.н., родом із Закарпаття. Юрист.

Голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У 2012-2017 роках працював юристом у юридичній фірмі Sayenko Kharenko, у 2017-2019 роках – в українському офісі міжнародної юридичної фірми DLA Piper. Був засновником та керівником ТОВ “Перші українські послуги” та “Оушен ЮЕЙ”.

Був 110-м номером виборчого списку “Слуги народу”.

Читайте також:

Рада призначила Романа Абрамовського міністром екології