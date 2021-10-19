До Києва прибув четвертий евакуаційний рейс із Сирії. Це – родина із табору закритого типу “Родж”

Фото: пресцентр ОПУ

До Києва прибув літак з українською родиною, яка понад два роки перебувала в таборі закритого типу “Родж” на півночі Сирії. Сьогодні вранці кримчанка Іман та четверо її дітей безпечно повернулися в Україну.

Зустрічали родину в аеропорту “Київ”, передає пресцентр офісу президента.

Зі слів заступника керівника ОП Романа Машовця, це – четвертий рейс евакуаційної операції з Сирії, і невдовзі буде наступний.

“Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишилися в таборах «Аль-Хол» і «Родж», але, на жаль, табір «Аль-Хол» у північній Сирії, перебуває на карантині через COVID-19. Невдовзі ми плануємо цих останніх наших громадян доставити в Україну», – додав Машовець.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що триває велика робота з визволення українських громадян з таборів у Сирії.

“Якщо говорити про табір «Родж», то це – остання наша родина, яку врятували з того табору. Ще залишається 11 родин, які вже вивезені з табору «Аль-Хол», але вони поки що перебувають у режимі очікування через карантинні заходи. Це буде п’ятий рейс”, – розповіла Маляр.

Координатор об’єднання родичів за повернення дітей із Сирії Фатіма Бойко також подякувала президентові України, дипломатам, військовим та журналістам, які висвітлювали цей процес.

“Хочу подякувати консулу України в Багдаді, консулу Фархаду Алі, всім, хто допомагав у поверненні жінок. Я дуже сподіваюсь, що інші жінки та діти будуть повернуті. Зараз там карантин, і нам не дозволяють забрати їх через карантин. Я дуже сподіваюсь, що ми повернемо інших”, – сказала вона.

Як відомо, після приходу до влади в Афганістані представників руху “Талібан” Україна впродовж кількох тижнів серпня в безпрецедентно складних умовах організувала з цієї країни шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Загалом за час евакуації, що тривала з 14 по 30 серпня, повітряним шляхом з Афганістану було евакуйовано понад 120 тисяч осіб.

В українському МЗС повідомляли, що евакуацію українців планують продовжувати і після 31 серпня, коли з Афганістану будуть виведені американські війська.

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