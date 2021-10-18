Євросоюз розгляне санкції проти “Белавіа” через наплив мігрантів з Білорусі, – ЗМІ

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На зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Люксембурзі в понеділок, 18 жовтня, буде запропоновано ввести нові санкції щодо Білорусі через побоювання, що зареєстровані в ЄС компанії здають в лізинг літаки національній авіакомпанії “Белавіа”.

Про це інформує Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Ірландія є центром Євросоюзу з лізингу літаків, компанії цієї держави управляють більш ніж половиною орендованих літаків у світі.

Деякі ірландські фірми продовжують орендувати для “Белавіа” літаки, які використовуються для перевезення мігрантів до кордону ЄС. Фірми стверджують, що вони зобов’язані це робити за контрактом.

Кілька країн ЄС, особливо ті, які межують з Білоруссю, такі як Литва, Латвія і Польща, а також Естонія, хочуть розширити санкції щодо Білорусі, щоб прямо націлити їх на “Белавіа”. Це заборонить компаніям з ЄС вести справи з національною авіакомпанією.

У той час як ці країни, підтримувані Німеччиною, хочуть, щоб все лізингові операції були негайно припинені, Ірландія хоче, щоб наявні контракти були захищені.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені сказав перед зустріччю, що Дублін відкритий для нових санкцій, але додав застереження: “Ми також будемо проводити відмінність між санкціями, які не передбачають подальшої або майбутньої оренди літаків для “Белавіа”, на відміну від наявних контрактів, які вже укладені”.

Він сказав, що, як і інші країни, Ірландія вважає, що “Білорусь експлуатує вразливих людей, привозить мігрантів до Мінська, а потім доставляє їх до кордону ЄС, що чинить великий тиск на такі країни, як Польща, Литва, Латвія, і це потрібно припинити”.

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