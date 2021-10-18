Військові Повітряних сил завершили курс у рамках операції Orbital. ВІДЕО

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба відбувся курс з оцінки спроможностей підрозділів ПС ЗСУ за участю британських інструкторів.

Курс пройшов у рамках тренувальної місії ЗС Великої Британії Operation Orbital.

Про це в понеділок, 18 жовтня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗС України.

Під час заходу військовослужбовці вивчили принципи та підходи щодо планування та проведення оцінок (сертифікації) оперативних (бойових) спроможностей підрозділів Повітряних сил за процедурами, що застосовуються у Збройних силах держав-членів НАТО, здобули знання щодо порядку підготовки фахівців з оцінок підрозділів Повітряних Сил на тактичному рівні за методикою НАТО Taceval.

Цей курс є доповненням до національного Курсу підготовки фахівців з оцінювання (сертифікації) органів військового управління, військових частин (підрозділів) щодо набуття визначених спроможностей.

Представники тренувальної групи Королівських Повітряних сил Великої Британії провели низку занять, на яких розповіли про порядок проведення оцінювання підрозділів КПС Великої Британії, а також про інструментарій, що використовується для покращення процесу оцінювання.

Під час проведення курсів сторони обмінялися досвідом та набули знань, які надважливі у досягненні взаємосумісності з підрозділами Збройних сил держав-членів НАТО, включно зі спроможністю виконувати завдання у складі об’єднаних багатонаціональних формувань.

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