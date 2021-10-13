Українські прикордонники отримали гуманітарну допомогу від НАТО

Фото: пресслужба ДПСУ

Державна прикордонна служба України отримала гуманітарну допомогу від НАТО.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує пресслужба ДПСУ.

Для закладів охорони здоров’я прикордонного відомства передали чотири мобільних рентген-апарати та три капсули з принципом негативного тиску.

Допомога надійшла від Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні та техногенні катастрофи (EADRCC).

Загалом в рамках цього проєкту міжнародної технічної допомоги Держприкордонслужба отримає ще шість рентген-апаратів.

Ця допомога має покращити лікувально-діагностичні можливості закладів охорони здоров’я прикордонного відомства під час пандемії COVID-19.

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