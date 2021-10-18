Директор школи оскаржив в ОАСК наказ про обов’язкову вакцинацію

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До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов із вимогою визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров’я України про затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19.

Про це в понеділок, 18 жовтня, інформує пресслужба ОАСК.

Зазначається, що позов подав Дмитро Ламза.

“Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням». Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ”, – йдеться в повідомленні.

Наразі суд вирішує, чи є правові підстави відкривати провадження за позовом.

Дмитро Ламза – директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва. Раніше він уже оскаржував у ОАСК постанову уряду, яка забороняє дітям відвідувати заклади освіти за умови, якщо менш як 80% їхніх працівників вакциновані проти коронавірусу.

Нагадаємо, на початку жовтня Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

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