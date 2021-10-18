Із січня ВВП України зріс на 2,9%

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Економіка України за січень-серпень 2021 року зросла на 2,9%.

Про це у своєму огляді за 18 жовтня повідомляє Міністерство економіки України.

Так, у січні-серпні 2021 року індекс виробництва збільшився на 2,1% (проти падіння на 5,8% торік). ВВП зріс на 2,9% проти падіння на 5,7% торік.

Це зумовлено тим, що всі види економічної діяльності наростили обсяги виробництва за винятком оптової торгівлі. Крім того, на світових товарних ринках тримався високий рівень цін, активно нарощувалося сільгоспвиробництво.

Вплинули також оптимістичні настрої бізнесу в умовах “зеленого” рівня епідемічної небезпеки.

Попри це, зростання не перевищило рівень падіння за відповідний період торік, тобто наразі економіка знаходиться у фазі відновлення. Перехід до фази росту Мінекономік прогнозує у наступному році.

У розрізі секторів, сільське господарство зросло в умовах вищої врожайності та збільшення зібраних площ більшості с/г культур, зокрема пшениці. Її врожай цьогоріч є рекордним – 32,2 млн тонн на 1 вересня, що на 28,4% більше за торік.

Промисловість продовжила відновлюватися за сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках. Зростання будівельної галузі, кажуть у відомстві, зумовлено державними програмами “Доступної іпотеки” та “Великого будівництва”.

Натомість транспорт показує зростання на тлі низької статистичної бази торік. Також у серпні зріс обсяг пасажирообігу через послаблення карантинних обмежень, вантажообіг зріс за рахунок поступового відновлення попиту на вантажні перевезення.

Негативні показники другий місяць поспіль показує внутрішня торгівля через падіння оптового товарообороту. Причина полягає у зниженні ланковості, тобто ланцюгу перепродажу товарів. Роздрібний сегмент ринку, натомість, утримував внутрішню торгівлю від ще глибшого падіння.

У відомстві зауважують, що наявне відновлення не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки. На розвиток тисне поширення нового штаму COVID-19, загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами та зловживання РФ домінуючою позицією на ринку газу.

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