РНБО анонсує пік хвилі “ковіду” на кінець жовтня

У Раді нацбезпеки і оборони припускають, що пік нової хвилі захворюваності на COVID-19 в Україні припаде на кінець жовтня – початок листопада 2021 року.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі програмі “Свобода слова Савіка Шустера” каналу “Україна” в п’ятницю, 15 жовтня.

“Ми вважаємо, що пік буде з 25 жовтня, і в нас буде десять днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50-55 тисяч людей одномоментно… Ми вважаємо, що наша система готова”, – сказав секретар Радбезу.

За словами Данілова, питання, яке викликає занепокоєння – це забезпечення киснем при штамі коронавірусу “Дельта”.

“Ми потребуємо зараз дуже великих обсягів кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, 5-7-10-12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли треба відразу 15-20-30”, – зазначив посадовець.

Секретар РНБО закликав громадян щеплюватися від коронавірусу, підкресливши, що вакцин зараз вистачає.

Як інформувала “Новинарня“, за добу 15 жовтня, не зважаючи на вихідний день, в Україні зареєстрували 12 983 нові випадки коронавірусної хвороби, при цьому за добу госпіталізовано 2 859 осіб (попередньої доби – 4 947). Від ускладнень померли 277 людей. Число активних носіїв коронавірусу зростає вже 66 діб поспіль.

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