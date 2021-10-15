Міноборони виділило 3,7 млрд грн на погашення боргів військовим – Зеленський підписав указ

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Міністерство оборони України в період 11 та 12 жовтня виділило військовим частинам та установам Збройних сил України майже 3,7 млрд грн на погашення боргів.

Як повідомляє пресслужба міністерства, “ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо”.

Зазначається, що 1 млрд 810 млн грн із цієї суми виділено для виплат грошової допомоги на оздоровлення. Майже 247 млн грн спрямовано на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат. Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 млн грн. Ще 195 млн грн на виплату компенсацій за піднаймання житла, а понад 82 млн грн призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагород за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 млн грн.

До Дня захисників і захисниць України військовослужбовців заохочено більш ніж на 641 млн грн.

Паралельно з цим президент Володимир Зеленський підписав указ “Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни”, про що повідомила пресслужба офісу президента.

Акт №532/2021 датовано 13 жовтня.

Документ передбачає, що Кабінет міністрів має невідкладно вжити заходів щодо виплати належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в повному обсязі, а також одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Крім того, уряд має внести до 31 грудня на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

“Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих. Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що військовим заборгували понад 1,5 мільярда гривень.

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