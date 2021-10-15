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Судно ВМСУ “Балта” після пробоїни вижило й прибуло до Одеси. З’явилося відео аварії

15/10/2021 09:58

Корабель забезпечення ВМС ЗСУ “Балта”, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункту постійної дислокації в місті Одеса. Командування відзанчило вмілі дії екіпажу, однак ДБР відкрило кримінальну справу через несумлінне ставлення і важкі наслідки.

Про щасливий фінал НП ввечері в четвер, 14 жовтня, повідомила пресслужба Командування Військово-Морських сил ЗС України.

За даними видання “Думська“, до рейду судно доставив буксир “Сапфір” морської пошуково-рятувальної служби.

О 22-й годині портові буксири завели “Балту” в Практичну гавань.

Командування ВМСУ похвалило екіпаж, який не допустив затоплення судна.

“Незважаючи на штормові умови, завдяки вмілим та оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалось локалізувати та не допустити подальше затоплення відсіків корабля. Фахова підготовка особового складу відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля, адже військові моряки мають бути готові до будь-яких позаштатних ситуацій в морі та вміло реагувати на них. Саме з цією метою, починаючи з 2020 року, за наказом командувача ВМС ЗС України було відновлено проведення заходів декади живучості на кораблях та суднах забезпечення флоту. Важливим фактором, який також дав змогу втримати корабель на плаву — це нещодавно проведений ремонт, який було реалізовано на ньому вперше за останні 30 років”, – розповіли в штабі.

Відзначили також професійні дії морської авіації, яка здійснювала транспортування аварійно-рятувального майна та евакуацію особового складу.

“Корабель буде відновлено в короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗС України”, – зазначено в повідомленні.

Командування Військово-Морських сил ЗС України висловило слова вдячності керівництву та особовому складу казенного підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба” Міністерства інфраструктури України, а також Державної прикордонної служби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій за надану допомогу.

Нагадаємо, 13 жовтня під час виконання завдань за призначенням судно розмагнічнування “Балта” зазнало пробоїни поблизу острова Зміїний у Чорному морі. В результаті НП було затоплено кілька відсіків, але командир впорався з проблемою. Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати.
На допомогу екіпажу “Балти” виходив аварійно-рятувальний загін на борту патрульних катерів “Слов’янськ” та “Старобільськ”, завданням якого є допомога пошуково-рятувальним партіям на судні “Балта”. Також у район події були відправлені пошуково-рятувальний буксир “Сапфір” та пошуково-рятувальні катери КП “Морська пошуково-рятувальна служба”.

У мережі з’явилося відео, яке проливає світло на аварію. Судячи з усього, пише “Думська”, судно здійснило навал правою раковиною (бортом у районі корми) на бетонну гідротехнічну споруду та пошкодило як надводну, так і підводну частину корпусу. Серед моряків постраждалих немає.

За інформацією “Думської”, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за частиною 3 ст. 425 Кримінального Кодексу України – “несумлінне ставлення до військової служби, що заподіяло тяжкі наслідки і досконале в умовах особливого періоду, крім воєнного стану”.

“Балта” займалася постачанням підрозділів ВМС України, що дислокуються на острові Зміїний.

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