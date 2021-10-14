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Судно ВМСУ “Балта” після аварії буксирують до Одеси, екіпаж у безпеці

14/10/2021 11:52

Судно розмагнічування ВМС ЗСУ “Балта”, яке зазнало аварії поблизу острова Зміїний, буксирують до Одеси, його екіпаж не постраждав.

Про це вранці в суботу, 14 жовтня, повідомила пресслужба Військово-Морських сил України.

“Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування Одеса у супроводженні кораблів і катерів Військово-Морських сил ЗС України та казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури України”, – розповіли в штабі.

Зазначається, що станом на 8:30 ранку 14 жовтня особовий склад “Балти”, який не було задіяно у заходах з боротьби за живучість, було доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почуваються добре.

Додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС ЗС України, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість.

Нагадаємо, 13 жовтня під час виконання завдань за призначенням судно розмагнічнування “Балта” зазнало пробоїни поблизу острова Зміїний у Чорному морі. За інформацією “Мілітарного”, на судні затоплено декілька відсіків.
Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози втрати судна немає.
На допомогу екіпажу “Балти” виходив аварійно-рятувальний загін на борту патрульних катерів “Слов’янськ” та “Старобільськ”, завданням якого є допомога пошуково-рятувальним партіям на судні “Балта”. Також у район події були відправлені пошуково-рятувальний буксир “Сапфір” та пошуково-рятувальні катери КП “Морська пошуково-рятувальна служба”.

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