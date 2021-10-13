У Чорному морі судно ВМСУ отримало пошкодження, триває рятувальна операція

У середу, 13 жовтня, на судні Військово-морських сил ЗС України “Балта” біля острова Зміїний через різке погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у фейсбуці.

“У результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів боротьби за живучість”, – написав він.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що для забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт Військово-Морські сили розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення.

Також було налагоджено взаємодію із підприємством “Морська пошуково-рятувальна служба” Міністерства інфраструктури України, Державною прикордонною службою, Державної службою з надзвичайних ситуацій.

До операції залучено кораблі і катери (вісім одиниць) та чотири одиниці повітряних суден.

“Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає”, – повідомив Залужний.

За його словами, зараз триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації.

Наприкінці листопада минулого року судно розмагнічування “Балта” повернулось на службу після ремонту.

Як інформує “Мілітарний портал”, “Балта” (A811 ) – судно розмагнічування проєкту 130 Військово-Морських сил ЗС України, до 2018 року мало бортовий номер – U811, до 1997 року – СР-568.

Судно розмагнічування СР-568 було закладене на Північній верфі в польському Гданську в 1987 році, заводський №9/130.

Спущено на воду 10 квітня 1987 року, вступило в стрій 26 листопада того ж року. Входило до складу 230-го дивізіону МРСО Чорноморського флоту, з базуванням у Севастополі.

На початку липня 1997 року судно розмагнічування СР-568 при розподілу Чорноморського флоту було передане ВМС України, де отримало назву “Балта” (бортовий номер – U811), де і продовжує свою службу зараз.

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