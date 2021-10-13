СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2578394 +16309
Летальні випадки:
59523 +471
Одужали:
2304361 +6462
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13379666 (+56174). Оновлено: 08:20 13.10.2021
Home / Військо / У Чорному морі судно ВМСУ отримало пошкодження, триває рятувальна операція

У Чорному морі судно ВМСУ отримало пошкодження, триває рятувальна операція

13/10/2021 22:31

У середу, 13 жовтня, на судні Військово-морських сил ЗС України “Балта” біля острова Зміїний через різке погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у фейсбуці.

“У результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів боротьби за живучість”, – написав він.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що для забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт Військово-Морські сили розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення.

Також було налагоджено взаємодію із підприємством “Морська пошуково-рятувальна служба” Міністерства інфраструктури України, Державною прикордонною службою, Державної службою з надзвичайних ситуацій.

До операції залучено кораблі і катери (вісім одиниць) та чотири одиниці повітряних суден.

“Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає”, – повідомив Залужний.

За його словами, зараз триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації.

Наприкінці листопада минулого року судно розмагнічування “Балта” повернулось на службу після ремонту.

Як інформує “Мілітарний портал”, “Балта” (A811 ) – судно розмагнічування проєкту 130 Військово-Морських сил ЗС України, до 2018 року мало бортовий номер – U811, до 1997 року – СР-568.

Судно розмагнічування СР-568 було закладене на Північній верфі в польському Гданську в 1987 році, заводський №9/130.

Спущено на воду 10 квітня 1987 року, вступило в стрій 26 листопада того ж року. Входило до складу 230-го дивізіону МРСО Чорноморського флоту, з базуванням у Севастополі.

На початку липня 1997 року судно розмагнічування СР-568 при розподілу Чорноморського флоту було передане ВМС України, де отримало назву “Балта” (бортовий номер – U811), де і продовжує свою службу зараз.

Читайте також:
“Укроборонпром” презентував стратегію розвитку суднобудівної промисловості

Унікальних переглядів: 37

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду

Президент України Володимир Зеленський призначив двох суддів на посади Верховного Суду. Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №530/2021, опублікованому в середу, 13 жовтня. Зазначається, що призначення...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02