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У Сєвєродонецьку вперше пройшов український військовий парад. ВІДЕО

14/10/2021 14:39

У місті Сєвєродонецьк, де зараз зосереджені адміністративні установи Луганської області, вперше за часів Незалежності провели військовий парад.

Урочистий захід відбувся в четвер, 14 жовтня, в День захисників та захисниць України.

Центральною вулицею Сєвєродонецька – Гвардійським проспектом – пройшли близько 1100 військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції та ДСНС. Також проїхала військова техніка.

Фото: Суспільне

Зокрема, під оплески місцевих жителів, містом пройшли бійці всіх військових частин, що зараз боронять Луганщину в зоні ООС.

Під час проходження підрозділів та різних зразків техніки про них у гучномовець розповідав коментатор:

Також 14 жовтня біля Льодового палацу спорту в “Сєвєрі” з 9:00 до 19:00 відбувається виставка сучасної військової техніки.

З нагоди свята в місті заплановані молебні за захисників і захисниць України, панахиди за загиблими воїнами, які захищали територіальну цілісність нашої держави, проведення зустрічей з учасниками та ветеранами антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил, тематичних кінопоказів, фотовиставок.

9 жовтня в Сєвєродонецьку проводили репетицію параду до Дня захисників та захисниць.

Як відомо, 14 жовтня в Україні святкують День захисників України. Цей день став державним святом у 2015 році.
У серпні 2021 року назву свята було змінено рішенням Верховної Ради – тепер це День захисників і захисниць України.
Православне християнське свято Покрови, яке відзначають у цей день, здавна також вважалося Днем українського козацтва та Днем заснування УПА.

Місто Сєвєродонецьк на Луганщині у 2014 році два місяці було окуповане проросійськими сепаратистами. Вони зайняли його у травні та під дулами автоматів провели “референдум” за створення так званої “ЛНР”. Місто було звільнено українськими військами 22 липня 2014 року. Надалі Сєвєродонецьк став виконувати функції фактичного обласного центру Луганщини.

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