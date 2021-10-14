У Сєвєродонецьку вперше пройшов український військовий парад. ВІДЕО

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У місті Сєвєродонецьк, де зараз зосереджені адміністративні установи Луганської області, вперше за часів Незалежності провели військовий парад.

Урочистий захід відбувся в четвер, 14 жовтня, в День захисників та захисниць України.

Центральною вулицею Сєвєродонецька – Гвардійським проспектом – пройшли близько 1100 військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції та ДСНС. Також проїхала військова техніка.

Зокрема, під оплески місцевих жителів, містом пройшли бійці всіх військових частин, що зараз боронять Луганщину в зоні ООС.

Під час проходження підрозділів та різних зразків техніки про них у гучномовець розповідав коментатор:

Також 14 жовтня біля Льодового палацу спорту в “Сєвєрі” з 9:00 до 19:00 відбувається виставка сучасної військової техніки.

З нагоди свята в місті заплановані молебні за захисників і захисниць України, панахиди за загиблими воїнами, які захищали територіальну цілісність нашої держави, проведення зустрічей з учасниками та ветеранами антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил, тематичних кінопоказів, фотовиставок.

9 жовтня в Сєвєродонецьку проводили репетицію параду до Дня захисників та захисниць.

Як відомо, 14 жовтня в Україні святкують День захисників України. Цей день став державним святом у 2015 році.

У серпні 2021 року назву свята було змінено рішенням Верховної Ради – тепер це День захисників і захисниць України.

Православне християнське свято Покрови, яке відзначають у цей день, здавна також вважалося Днем українського козацтва та Днем заснування УПА.

Місто Сєвєродонецьк на Луганщині у 2014 році два місяці було окуповане проросійськими сепаратистами. Вони зайняли його у травні та під дулами автоматів провели “референдум” за створення так званої “ЛНР”. Місто було звільнено українськими військами 22 липня 2014 року. Надалі Сєвєродонецьк став виконувати функції фактичного обласного центру Луганщини.

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