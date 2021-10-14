“Час визнати цю рівність”: Зеленська привітала жінок-військовослужбовиць із професійним святом

Дружина президента Олена Зеленська привітала жінок-захисниць України з їхнім святом.
Про це вона написала у фейсбуці 14 жовтня.
“Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць України! Здавна всі ми звикли, що роль захисника завжди впевнено виконують чоловіки. Жінкам же дістаються ролі тих, кого потрібно захищати. Раніше внесок жінок у захист України залишався на другому плані. І це, як на мене, несправедливо”, – зазначила перша леді.
Вона зауважила, що лише у Збройних силах України сьогодні – понад 31 тисяча військовослужбовиць, і вони нарівні з чоловіками боронять мир та спокій у нашій країні.
“Час визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину”, – наголосила Зеленська.
Вона подякувала “всім-всім захисникам і захисницям України” та побажала міцного здоров’я цим жінкам і їхнім родинам, натхнення на службі та миру всім нам.
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