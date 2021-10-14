“Лицарі резерву”: до Дня захисників і захисниць вийшов фільм про 3-тю танкову бригаду. ВІДЕО

“Один мій побратим якось поділився: мовляв, я весь час прослужив у десантних військах і ніколи не думав, що справжні танкісти дуже хоробрі. А 2014 року в гарячу пору війни ми без прикриття танкістів нікуди не йшли”, – розповідає полковник Олег Гуменний на початку стрічки “Лицарі резерву”, яка вийшла до Дня захисників та захисниць 14 жовтня.

Дійсно, важка броня зіграла велику роль у тому, щоб відвоювати територію і зупинити ворога на початку російсько-української війни, яку офіційно раніше йменували АТО, зараз – ООС. Тому механізовані, мотопіхотні, десантні з’єднання і морські піхотинці нині мають у своїй структурі повноцінні танкові підрозділи.

І цим справа не обмежилася: було вирішено до наявних 1-ї та 17-ї танкових бригад додати ще частину Корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ. Так у липні 2017 року народилася 3-тя окрема танкова бригада.

Через рік провели перші навчання з бойовими стрільбами на полігоні в Гончарівському Чернігівської області.

Стрічка “Лицарі резерву” знімалася переважно під час навчань, які відбулися у вересні 2021-го на Миколаївщині. У них взяли участь резервісти другої черги, тобто ті, кого періодично залучають до навчань, щоб вони не втрачали професійних знань та навичок і в разі загострення ситуації стали на захист України.

Нинішній збір тривав місяць. У фільм, який триває 22 хвилини, увійшли найбільш яскраві кадри. А подивитися було на що, адже під час навчання використовували навіть лазери.

Основна ударна складова – танки Т-72.

“Я все життя прослужив на Т-64, а зараз довелося опановувати іншу модель. Якщо екіпаж навчений, розібрався з нюансами, то здатний виконувати всі поставлені завдання”, – каже командир бригади підполковник Роман Шеремет.

Роман Олександрович воював на сході з 2014 року в складі 1 отбр. Разом з іншими досвідченими офіцерами він і керував нинішніми навчаннями.

“Програма зборів була цікавою. Її яскраві моменти фіксували і «наземною» камерою, і дроном. Коли відбувалися стрільби, то літальний апарат декілька разів, образно кажучи, лякався. Справа в тому, що танкова гармата, мабуть, найгучніша із всіх, її ударна і шумова хвиля збивала датчик висоти: 30 метрів перетворювалися на «-1», і штучний інтелект апарата починав рватися вгору. Треба було не прогавити цей момент і вручну опускати квадрокоптер для відновлення параметрів”, – згадує режисер фільму старший лейтенант Олексій Гончарук, для якого це вже 13-та документальна стрічка про наших захисників.

А тим часом уже триває робота над проєктом номер 14: фільмом “Сни волонтерів” – про тих, хто пліч-о-пліч стоїть з нашими воїнами, не втомлюється їм допомагати. Завершити фільм обіцяють до 5 грудня, коли святкують День волонтера.

Творча група фільму “Лицарі резерву”: автор сценарію і режисер – Олексій Гончарук, графіка – Костянтин Наумов, голос за кадром – Олексій Рослов, редактори – Світлана Наконечна й Олександра Гончарук. У фільмі звучить пісня “Трак” Юлії Майбороди.

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