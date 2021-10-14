Доба ООС: десять ворожих обстрілів, один воїн ЗСУ поранений

Фото: "Новинарня"

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська десять разів порушували режим припинення вогню. Один український захисник отримав поранення.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем і стрілецької зброї.

У бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний”, – йдеться в повідомленні.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 четверга, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також:

Єдине робоче. Як живе КПВВ у Станиці Луганській