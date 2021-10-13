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“Я служила в армії”: Верещук каже, що готова стати міністром оборони

13/10/2021 10:15

Нардепка від “Слуги народу” Ірина Верещук заявила про готовність стати міністром оборони та про те, що її кандидатуру обговорювали на фракції.

Про це сама Верещук сказала у програмі “Перші особи” на “24 каналі”.

“У мене немає такого: хочу чи не хочу. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем. Але ми повинні брати на себе відповідальність”, – цитує нардепку “Ліга.нет” у середу, 13 жовтня.

Верещук підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції “Слуга народу”, однак із президентом Володимиром Зеленським з цього питання вона поки не спілкувалася. Вона також сказала, що готова до викликів на посаді міністра оборони.

“У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий… Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить – і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити”.

Верещук сподівається, що колеги-нардепи підтримають її кандидатуру, якщо на те буде воля Зеленського як верховного головнокомандувача.

Як відомо, депутати з монобільшості не приховують, що розглядають можливість звільнити міністра оборони Андрія Тарана, але не знайшли кандидатуру на заміну.

41-річна Ірина Верещук є головою підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Була представницею уряду у ВР з (вересень-листопад 2019), міською головою Рави-Руської (2010—2015). У 2020 році невдало балотувалася від “Слуги народу” на виборах мера Києва. Відтоді вже не раз заявляла про намір посісти посаду міністра оборони.
У 1997-2002 роках вона навчалася у Військовому інституті при Львівській політехніці, який закінчила з відзнакою за спеціальністю “Міжнародна інформація” (спеціаліст з міжнародної інформації, референт-перекладач, офіцер військового управління тактичного рівня).

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