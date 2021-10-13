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Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов, що був засуджений за вибух на електростанції

13/10/2021 20:32

На 85-му році життя помер перший директор Чорнобильської атомної електростанції Віктор Брюханов.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує фейсбук-сторінка ЧАЕС.

“Сьогодні пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого”, – йдеться в повідомленні.

Віктор Брюханов народився у 1935 році в узбецькому Ташкенті. У 1959 році здобув освіту на енергетичному факультеті Ташкентського політехнічного інституту.

Після закінчення інституту працював на Ангренській теплоелектростанції, згодом продовжив кар’єру на Слов’янській ГРЕС, пише Суспільне.

Наприкінці 1969 року Брюханов був призначений директором майбутньої Чорнобильської АЕС, яку очолював із 1970 до квітня 1986 року, коли сталася катастрофа.

Також у цей період він неодноразово обирався членом бюро Київського обласного, Чорнобильського районного та Прип’ятського міського комітетів партії, депутатом Чорнобильської районної та Прип’ятської міської Ради народних депутатів.

Після аварії на ЧАЕС Брюханова відсторонили від посади директора. Із липня 1986 року по липень 1987-го він обіймав посаду заступника начальника виробничо-технічного відділу ЧАЕС.

Невдовзі політбюро ЦК КПРС виключило його з лав партії “за великі помилки і недоліки в роботі, що призвели до аварії з тяжкими наслідками” .

13 серпня 1986 року Брюханову висунули обвинувачення за статтею 220 Кримінального кодексу УРСР “Порушення правил техніки безпеки на вибухонебезпечних виробництвах і підприємствах”.

29 липня 1988-го він був засуджений до десяти років позбавлення волі у виправно-трудовій установі загального режиму.

30 вересня 1991 року Брюханов було достроково звільнений. Після цього він продовжив роботу на Чорнобильській АЕС на посаді начальника техвідділу. Із 1992 року працював у структурі Міністерства зовнішньої торгівлі України.

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