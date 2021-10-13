Першою уповноваженою з прав захисників України стала Альона Вербицька

Альона Вербицька. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України.

На неї вже призначена радниця офісу президента Альона Вербицька.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №531/2021, опублікованому на сайті глави держави в середу, 13 жовтня.

“Призначити Альону Вербицьку радником – уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників”, – мовиться в документі.

Вербицька також є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Вона вже пообіцяла у дописі в фейсбуці “діяти незалежно та неупереджено, в інтересах людини і громадянина, захищаючи конституційні права та законні інтереси наших захисників”.

Альона Вербицька – волонтерка, голова благодійного фонду “З вірою в себе”.

З листопада 2015 року її було призначено радницею начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України. Також вона була радницею заступника голови офісу президента Валерія Кондратюка (з 2017 року) та радницею генерального прокурора Руслана Рябошапки (у 2019 році).

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