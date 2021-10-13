Першою уповноваженою з прав захисників України стала Альона Вербицька

Президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України.
На неї вже призначена радниця офісу президента Альона Вербицька.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №531/2021, опублікованому на сайті глави держави в середу, 13 жовтня.
“Призначити Альону Вербицьку радником – уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників”, – мовиться в документі.
Вербицька також є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Вона вже пообіцяла у дописі в фейсбуці “діяти незалежно та неупереджено, в інтересах людини і громадянина, захищаючи конституційні права та законні інтереси наших захисників”.
Альона Вербицька – волонтерка, голова благодійного фонду “З вірою в себе”.
З листопада 2015 року її було призначено радницею начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України. Також вона була радницею заступника голови офісу президента Валерія Кондратюка (з 2017 року) та радницею генерального прокурора Руслана Рябошапки (у 2019 році).
Читайте також:
В ООН 40 країн підтримали спільну заяву щодо порушень прав людини в окупованому Криму
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!