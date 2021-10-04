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В ООН 40 країн підтримали спільну заяву щодо порушень прав людини в окупованому Криму

04/10/2021 21:14

Перша заступниця очільника Міністерства закордонних справ Еміне Джапарова виголосила під час 48-ї сесії Ради ООН з прав людини заяву від імені 40 держав про ситуацію з правами людини в окупованому Російською Федерацією Криму.

Про це інформує пресслужба МЗС.

Зокрема, у спільній заяві засуджуються грубі порушення Російською Федерацією прав людини в тимчасово окупованому Криму та висловлюється підтримка Кримської платформи.

Підписанти заяви закликають РФ “дотримуватися своїх зобов’язань, згідно з нормами міжнародного права”, засуджують будь-які спроби РФ легітимізувати анексію Криму та “проведення виборів до Державної Думи РФ (17-19 вересня) на суверенній території України без згоди української сторони”.

“Рішуче засудження політично вмотивованих обшуків та затримання кримських татар, зокрема: Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахметових, Шевкета Усейнова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла”, – зазначається у заяві.

Наголошується на необхідності “дотримання Російською Федерацією як державою-окупантом її зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та в сфері прав людини, зокрема відновити права людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму, негайно та повною мірою виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та припинення утисків кримських татар”.

У заяві висловлена підтримка територіальній цілісності, політичній незалежності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і готовність працювати разом заради поваги до прав та основних свобод людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму.

Заяву підписали: Україна, Австрія, Австралія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.

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