Нуланд провела переговори в Москві, про особливий статус Донбасу – в тому числі. Каже, що продуктивно

Вікторія Нуланд. Фото: Reuters

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд провела переговори з високопосадовцями Кремля.

По обіді в середу, 13 жовтня, Нуланд покинула адміністрацію президента Росії, де тривали переговори зокрема питань України, пишуть російські ЗМІ.

Відомо, що Нуланд зустрілася із заступником керівника президентської адміністрації Дмитром Козаком, який курирує українське питання, і помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

“Політик підкреслила, що переговори на Старій площі пройшли дуже продуктивно. Згодом Нуланд вирушила до Кремля”, – передають російські журналісти.

Як повідомив журналістам заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, Вікторія Нуланд у розмові буцімто підтвердила, що врегулювання ситуації на сході України можливе тільки при узгодженні особливого статусу Донбасу.

“В ході переговорів була підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії, або іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України істотний прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий”, – так Козак інтерпретував результат переговорів. Його цитує російське агентство “РБК”.

Козак додав, що сторони домовилися про продовження взаємних консультацій з цього питання.

Напередодні Вікторія Нуланд проводила переговори на рівні МЗС.

Коментуючи підсумки візиту Нуланд речник Держдепартаменту США, Нед Прайс повідомив, що дипломати США і Росії домовилися про проведення ще одного раунду переговорів щодо обмежень на роботу посольств в Москві і Вашингтоні.

“Ми погодилися на ще один раунд переговорів, і ми сподіваємося, що продовження переговорів може призвести до прийняття рішення, щоб наша місія в Москві могла відновити свою нормальну діяльність”, – сказав Прайс, якого цитує “Європравда”.

За його словами, наступні обговорення будуть йти на нижчому дипломатичному рівні, ймовірно, на рівні заступника помічника державного секретаря.

“Але ми дуже сподіваємося, що ці обговорення принесуть плоди, тому що ми дійсно хочемо відкритих каналів зв’язку з Москвою. Ми дійсно вважаємо, що повністю укомплектоване чи адекватно укомплектоване посольство в Москві важливо для нашої мети щодо забезпечення вільного потоку інформації для відповідального управління двосторонніми відносинами з Москвою”, – сказала Прайс.

Він зазначив, що візит Нуланд в Москву був “корисним, на її зустрічах було відкрите обговорення”.

“Наша позиція щодо кадрового забезпечення нашої місії залишається твердою. Ми очікуємо паритету за штатним розкладом і очікуємо візової взаємності. Повинна бути справедливість, повинна бути гнучкість з російської сторони, якщо ми хочемо досягти рівноправної угоди, і саме цього ми і добиваємося”, – сказав Прайс.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков за підсумками переговорів у Москві з Нуланд 12 жовтня заявив, що двом країнам не вдалося досягти значного прогресу. За його словами, існує ризик погіршення відносин.

Нуланд відмовилася прокоментувати підсумки зустрічі, заявивши лише, що “рада бути знову в Росії, займаючись нашими двосторонніми відносинами”.

Рябков за підсумками зустрічі заявив, що в питаннях, пов’язаних із нормалізацією дипломатичних відносин між США і Росією, з видачею віз і роботою посольств зберігається “кризовий потенціал”. Він стверджує, нібито Вашингтон не дослухається до вимог Москви.

“Позиції сторін погано стикуються. Американці не дослухаються до нашої логіки, до наших вимог. Але розмова була корисною”, – наводить слова Рябкова “Радіо Свобода”.

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Як відомо, Нуланд перебуває у санкційному списку РФ і в обмін на нинішній візит до Москви США погодилися зняти санкції з конкретних росіян.

Про те, що Вікторія Нуланд перебуває в російському “чорному списку”, стало відомо в травні 2019 року, коли їй відмовили в візі до РФ. У російському МЗС повідомили, що список був укладений у відповідь на введення Вашингтоном персональних візових і фінансових санкцій щодо великої кількості російських офіційних осіб.

Наприкінці вересня 2021 року російський “Коммерсант” писав, що Москва дасть дозвіл на приїзд Нуланд, якщо Вашингтон у відповідь видасть візи російським дипломатам, яким раніше в них відмовляли. Зокрема, Росія вимагала зняти обмеження з фахівця департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова. Дипломат повинен відправитися у штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, але не може отримати візу з осені 2019 року.

Вікторія Нуланд стала одіозною постаттю для російської пропаганди, коли вона 11 грудня 2013 року підтримала в Києві Євромайдан, працюючи на посаді помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії в адміністрації президента Барака Обами.

30 квітня 2021 року Сенат США за поданням президента Джо Байдена затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступниці державного секретаря США з політичних питань (третя особа в Держдепі).

Загалом Вікторія Нуланд працювала із п’ятьма президентами США та дев’ятьма держсекретарями США. Вперше в Україні вона побувала ще 1982 року (в таборі “Молода гвардія”). 1991 року на Красній площі в Москві вона спостерігала, як після розвалу СРСР знімають радянський прапор та підіймають російський.

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