СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2541257 +11344
Летальні випадки:
58493 +162
Одужали:
2290427 +2581
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13253584 (+35671). Оновлено: 08:13 10.10.2021
Home / Світ / Америка / Підсанкційна Нуланд їде до Москви – росіяни кажуть, що обмінялися зі США послабленням санкцій

Підсанкційна Нуланд їде до Москви – росіяни кажуть, що обмінялися зі США послабленням санкцій

10/10/2021 19:20

Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд 11 жовтня приїде в Москву з робочим візитом, незважаючи на те що перебуває під санкціями Кремля. Після того, як візит Нуланд заанонсував Держдеп США, російська влада озвучила свою версію дозволу на в’їзд: Вашингтон нібито виключив якихось росіян із санкційних списків в обмін на те, щоб Москва погодилася пустити підсанкційну Нуланд.

За повідомленням видання РБК, про це в пропагандистській програмі “Недільний вечір з Володимиром Соловйовим” на телеканалі “Росія 1” 10 жовтня заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

“Вона дійсно була в санкційних списках. Це передбачає те, що людина не може перетнути кордон. Вони (американці – “Н”) включали російських представників, міжнародників у свої санкційні списки. Тому в цьому випадку це питання було вирішено на паритетних засадах”, – сказала Захарова про візит Нуланд.

На запитання про те, чи зняли США у відповідь обмеження з російських представників, Захарова відповіла ствердно. Вона не уточнила, кого саме це торкнулося.

Про те, що Вікторія Нуланд перебуває в російському “чорному списку”, стало відомо в травні 2019 року, коли їй відмовили в візі до РФ. У російському МЗС повідомили, що список був укладений у відповідь на введення Вашингтоном персональних візових і фінансових санкцій щодо великої кількості російських офіційних осіб.
Наприкінці вересня 2021 року російський “Коммерсант” писав, що Москва дасть дозвіл на приїзд Нуланд, якщо Вашингтон у відповідь видасть візи російським дипломатам, яким раніше в них відмовляли. Зокрема, Росія вимагала зняти обмеження з фахівця департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова. Дипломат повинен відправитися у штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, але не може отримати візу з осені 2019 року.

Згідно з анонсами, Вікторія Нуланд приїде в Москву 11 жовтня та зустрінеться з дипломатами й офіційними особами в інших відомствах “для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань”. Зокрема, вона збирається провести переговори із заступником глави МЗС РФ Сергієм Рябковим.

Вікторія Нуланд стала одіозною постаттю для російської пропаганди, коли вона 11 грудня 2013 року підтримала в Києві Євромайдан, працюючи на посаді помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії в адміністрації президента Барака Обами.
30 квітня 2021 року Сенат США за поданням президента Джо Байдена затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступниці державного секретаря США з політичних питань (третя особа в Держдепі).
Загалом Вікторія Нуланд працювала із п’ятьма президентами США та дев’ятьма держсекретарями США. Вперше в Україні вона побувала ще 1982 року (в таборі “Молода гвардія”). 1991 року на Красній площі в Москві вона спостерігала, як після розвалу СРСР знімають радянський прапор та підіймають російський.

Читайте також:
Сенат затвердив Нуланд на посаду заступниці держсекретаря США

Унікальних переглядів: 166

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Автомарш розгніваних громадян” пікетував Зеленського в Кончі-Заспі. ФОТО

“Рух опору капітуляції” та партія “Демократична сокира” влаштували “Автомарш розгніваних громадян” під маєток у Кончі-Заспі на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського та пов’язаної з ним корупції. Як...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02