Підсанкційна Нуланд їде до Москви – росіяни кажуть, що обмінялися зі США послабленням санкцій

Вікторія Нуланд. Фото: Rod Lamkey / CNP / AdMedia / Global Look Press

Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд 11 жовтня приїде в Москву з робочим візитом, незважаючи на те що перебуває під санкціями Кремля. Після того, як візит Нуланд заанонсував Держдеп США, російська влада озвучила свою версію дозволу на в’їзд: Вашингтон нібито виключив якихось росіян із санкційних списків в обмін на те, щоб Москва погодилася пустити підсанкційну Нуланд.

За повідомленням видання РБК, про це в пропагандистській програмі “Недільний вечір з Володимиром Соловйовим” на телеканалі “Росія 1” 10 жовтня заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

“Вона дійсно була в санкційних списках. Це передбачає те, що людина не може перетнути кордон. Вони (американці – “Н”) включали російських представників, міжнародників у свої санкційні списки. Тому в цьому випадку це питання було вирішено на паритетних засадах”, – сказала Захарова про візит Нуланд.

На запитання про те, чи зняли США у відповідь обмеження з російських представників, Захарова відповіла ствердно. Вона не уточнила, кого саме це торкнулося.

Про те, що Вікторія Нуланд перебуває в російському “чорному списку”, стало відомо в травні 2019 року, коли їй відмовили в візі до РФ. У російському МЗС повідомили, що список був укладений у відповідь на введення Вашингтоном персональних візових і фінансових санкцій щодо великої кількості російських офіційних осіб.

Наприкінці вересня 2021 року російський “Коммерсант” писав, що Москва дасть дозвіл на приїзд Нуланд, якщо Вашингтон у відповідь видасть візи російським дипломатам, яким раніше в них відмовляли. Зокрема, Росія вимагала зняти обмеження з фахівця департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова. Дипломат повинен відправитися у штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, але не може отримати візу з осені 2019 року.

Згідно з анонсами, Вікторія Нуланд приїде в Москву 11 жовтня та зустрінеться з дипломатами й офіційними особами в інших відомствах “для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань”. Зокрема, вона збирається провести переговори із заступником глави МЗС РФ Сергієм Рябковим.

Вікторія Нуланд стала одіозною постаттю для російської пропаганди, коли вона 11 грудня 2013 року підтримала в Києві Євромайдан, працюючи на посаді помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії в адміністрації президента Барака Обами.

30 квітня 2021 року Сенат США за поданням президента Джо Байдена затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступниці державного секретаря США з політичних питань (третя особа в Держдепі).

Загалом Вікторія Нуланд працювала із п’ятьма президентами США та дев’ятьма держсекретарями США. Вперше в Україні вона побувала ще 1982 року (в таборі “Молода гвардія”). 1991 року на Красній площі в Москві вона спостерігала, як після розвалу СРСР знімають радянський прапор та підіймають російський.

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