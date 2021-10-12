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Уряд схвалив морську природоохоронну стратегію України

12/10/2021 09:03

Кабінет Міністрів прийняв морську природоохоронну стратегію України

Про це інформує “Урядовий портал”.

“Документ є важливим для впровадження підходів законодавства ЄС у сферу охорони та використання морського середовища України. Він імплементує положення Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію в українське законодавство. Це передбачено екологічним блоком Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Стратегія визначає:

  • головні засади державної морської природоохоронної політики до 2034 року;
  • механізми досягнення та підтримки “доброго” екологічного стану Азовського та Чорного морів.

“Через забруднення Азово-Чорноморського басейну, незбалансованість господарської діяльності та негативний вплив кліматичних змін погіршується стан морських екосистем. Це потребує системних рішень та нових підходів до управління морями. Країни ЄС створили чіткий механізм зі сталого управління морським середовищем – Рамкову директиву про морську стратегію. Відтепер цим шляхом рухається і Україна”, – зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Серед завдань стратегії:

  • написання та впровадження національних планів дій для досягнення та підтримки “доброго” екологічного стану на шестирічний період;
  • запуск програми державного екологічного моніторингу морів;
  • розроблення та впровадження планів інтегрованого управління прибережними територіями морів.

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