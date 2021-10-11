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ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї

11/10/2021 14:32

Європейський Союз продовжив санкції проти Сирії та Російської Федерації за розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2022 року.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в рішенні Ради ЄС, оприлюдненому в понеділок, 11 жовтня.

“Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи з боку ЄС щодо застосування і розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2022 року”, – мовиться в документі.

Ці санкції, які включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, наразі стосуються дев’яти фізичних осіб і однієї юридичної особи.

Зазначається, що всього у списку налічується 15 осіб – десятеро росіян та п’ятеро сирійців.

Зокрема у списку є четверо громадян РФ, які брали участь в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері.

Також санкціоновані дві організації – Центр наукових досліджень у Сирії та російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій, де був створений “Новічок”.

Як відомо, 15 жовтня 2018 року Рада ЄС ухвалила рішення щодо обмежувальних заходів проти розповсюдження і використання хімічної зброї.

Згідно з цим рішенням накладено обмеження на пересування, а також заморожування фондів і економічних ресурсів для певних осіб, суб’єктів і установ, які несуть відповідальність за надання фінансової, технічної або матеріальної підтримки, або будь-яке залучення до виробництва або використання хімічної зброї.

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