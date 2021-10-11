ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї

Європейський Союз продовжив санкції проти Сирії та Російської Федерації за розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2022 року.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в рішенні Ради ЄС, оприлюдненому в понеділок, 11 жовтня.
“Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи з боку ЄС щодо застосування і розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2022 року”, – мовиться в документі.
Ці санкції, які включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, наразі стосуються дев’яти фізичних осіб і однієї юридичної особи.
Зазначається, що всього у списку налічується 15 осіб – десятеро росіян та п’ятеро сирійців.
Зокрема у списку є четверо громадян РФ, які брали участь в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері.
Також санкціоновані дві організації – Центр наукових досліджень у Сирії та російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій, де був створений “Новічок”.
Як відомо, 15 жовтня 2018 року Рада ЄС ухвалила рішення щодо обмежувальних заходів проти розповсюдження і використання хімічної зброї.
Згідно з цим рішенням накладено обмеження на пересування, а також заморожування фондів і економічних ресурсів для певних осіб, суб’єктів і установ, які несуть відповідальність за надання фінансової, технічної або матеріальної підтримки, або будь-яке залучення до виробництва або використання хімічної зброї.
Читайте також:
СБУ викрила групу осіб, що вербувала громадян України для участі у війні в Сирії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!