“Емпіричний внесок в економіку праці”: Нобелівську премію з економіки отримали троє американців

Премію Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля присудили економістам Девіду Карду, Джошуа Ангрісту та Гвідо Імбенсу.

Про це в понеділок, 11 жовтня, інформує сайт премії.

Девід Кард удостоєний премії за “емпіричний внесок в економіку праці”, а Ангріст і Імбенс — “за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків”.

“Лауреати цього року – Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс – надали нам нові погляди на ринок праці і показали, які висновки про причину і наслідок можуть бути зроблені з природних експериментів. Їх підхід поширився на інші області і здійснив революцію в емпіричних дослідженнях”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується що чимало важливих питань зі сфери соціальних наук пов’язані з причинно-наслідковими зв’язками.

Наприклад, в як імміграція впливає на рівень зарплат і зайнятість або як більш тривале навчання впливає на дохід людини в майбутньому. На ці питання складно відповісти, бо невідомо, що би сталося, якби імміграції було менше або коли та чи інша людина не продовжила навчання.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

“Однак лауреати цього року показали, що на ці та подібні питання можна відповісти за допомогою природних експериментів. Ключовим моментом є використання ситуацій, в яких випадкові події або зміни політики призводять до того, що до груп людей відносяться по-різному, що нагадує клінічні випробування в медицині”, – пояснили в Шведській королівській академії наук.

Використовуючи природні експерименти, Девід Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати, імміграції та освіти на ринок праці. Його дослідження часів початку 1990-х кинули виклик сталим уявленням, що призвело до нового аналізу і до нових відкриттів.

“Зокрема результати показали, що підвищення мінімальної заробітної плати не обов’язково веде до скорочення числа робочих місць. Ми тепер знаємо, що доходи людей, що народилися в країні, можуть виграти від нової імміграції, в той час як люди, які іммігрували в більш ранній час, ризикують постраждати. Ми також усвідомили, що ресурси в школах набагато важливіші для майбутнього успіху учнів на ринку праці, ніж вважалося раніше”, – йдеться в повідомленні.

Проте результати природних експериментів важко інтерпретувати.

Наприклад, продовження терміну обов’язкової освіти на рік для конкретної групи учнів не вплине на всіх в цій групі однаково. У середині 1990-х років Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс вирішили цю методологічну проблему, продемонструвавши, наскільки точні висновки про причину і наслідок можна зробити з природних експериментів. Їх дослідження показали, що природні експерименти є багатим джерелом знань.

Як зазначає “НВ”, формально премія Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля не є Нобелівською премією, але вручається на тій же церемонії і тим же комітетом.

Вона закриває “нобелівський тиждень”, протягом якого оголошують імена лауреатів. Премія з економіки присуджується з 1969 року. По 2020 рік її лауреатами стали 86 осіб. Серед них лише двічі удостоювали жінок – Елінор Остром в 2009 році і Естер Дюфло в 2019-му. Остання, яка отримала премію у віці 46 років, є наймолодшою лауреаткою премії з економіки в її історії.

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