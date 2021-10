“Емпіричний внесок в економіку праці”: Нобелівську премію з економіки отримали троє американців

Премію Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля присудили економістам Девіду Карду, Джошуа Ангрісту та Гвідо Імбенсу.

Про це в понеділок, 11 жовтня, інформує сайт премії.

Девід Кард удостоєний премії за “емпіричний внесок в економіку праці”, а Ангріст і Імбенс — “за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків”.

“Лауреати цього року – Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс – надали нам нові погляди на ринок праці і показали, які висновки про причину і наслідок можуть бути зроблені з природних експериментів. Їх підхід поширився на інші області і здійснив революцію в емпіричних дослідженнях”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується що чимало важливих питань зі сфери соціальних наук пов’язані з причинно-наслідковими зв’язками.

Наприклад, в як імміграція впливає на рівень зарплат і зайнятість або як більш тривале навчання впливає на дохід людини в майбутньому. На ці питання складно відповісти, бо невідомо, що би сталося, якби імміграції було менше або коли та чи інша людина не продовжила навчання.

