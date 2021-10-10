“Об’єднані перемогою”: як у центрі Києва відбувався І Український військовий забіг на чолі з командувачами ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (попереду) та командувач Сил спецоперацій Григорій Галаган (ліворуч, у сірому) на дистанції. Фото: ArmyІнформ

У неділю, 10 жовтня, в центрі Києва за ініціативи ЗС України відбувся перший Український військовий забіг MILITARY RUN UA, який зібрав командування нашої армії, різних родів військ, силових структур, ветеранів війни на Сході, волонтерів та інших небайдужих.

Захід було приурочено до 30-річчя Збройних сил України, а мотивом визначено об’єднання нації довкола своїх захисників.

“Унікальність його в тому, що це перший у сучасній Україні та й загалом у Європі благодійний забіг під егідою армії, яка бере участь у війні з агресором на своїй території”, – передає “АрміяInform“.

Як і сподівалися організатори, кількість його реальних учасників перевищила число заявників.

Від Маріїнського палацу на дистанції у 5 та 10 кілометрів в особистому і командному заліках стартувало 1100 бігунів — замість близько тисячі зареєстрованих попередньо.

Фотогалерея з АрміяInform та ФБ Український військовий забіг:

Кістяк забігу становили діючі військовослужбовці ЗСУ з усіх їхніх видів, родів військ та сил. Серед них були і головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, його заступник Євген Мойсюк, командувач ССО ЗСУ Григорій Галаган, команди Генштабу ЗСУ, Об’єднаних сил, різних ОК, командувань та ін.

Старт учасникам 5-кілометрового забігу дав Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук.

Відео:



Підтримували українських братів по зброї своєю участю у забігах військовослужбовці з Литви, Великої Британії, Канади, США та Швеції, зокрема з тренувальних місій цих країн.

У вступному слові перед початком заходу головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що забіг має стати щорічним.

“Кожен з нас сьогодні бігтиме за когось із побратимів і посестер, яких вже серед нас немає. Ми прагнемо бути відкритими, ближчими до людей, яких захищаємо, ризикуючи власним життям. Ми власним прикладом пропагуємо здорові звички, силу духу і тіла, доводимо, що військові здатні об’єднати націю й у відсічі ворогу. Тому такі забіги ми будемо проводити щороку”, – сказав ГК.

Список переможців забігу очолили діючі військовослужбовці. Серед 21-го призера в різних дисциплінах 20 — представники Збройних сил України.

Перші місця посіли:

в особистому заліку

на 10 км

серед жінок — Вікторія Оксенюк,

серед чоловіків — Ігор Панченко;

в особистому заліку

на 5 км

серед жінок — Анна Деуль (за іншими даними — Вікторія Сигл),

серед чоловіків — Степан Коновал.

У командному заліку на 10 км перші три місця посіли, відповідно, команди Національної гвардії України, Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ.

Захід під гаслом “Об’єднані перемогою” був благодійним.

Благодійний внесок становив 200 грн, для учасників АТО/ООС – 100 грн. Зібрані кошти, відповідно до оголошення, будуть спрямовані на допомогу учасникам бойових дій, які постраждали під участі в АТО/ООС.

Кожен учасник отримував стартовий номер та булавки; чип хронометражу MyLaps Athletic Events; забезпечення водою, медичне забезпечення, користування інфраструктурою стартового містечка та інформаційне забезпечення; пам’ятну медаль фінішера (на фініші за умови успішного подолання дистанції).

Ідея проведення першого військового забігу в Україні виникла з огляду на популярність подібних заходів за кордоном. Найвідомішим є Марафон морської піхоти у США – Marine Corps Marathon, в якому традиційно беруть участь і українські військовослужбовці та ветерани.

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