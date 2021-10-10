Штати прислали в Київ партію додаткової матдопомоги для ЗСУ. ФОТО

Під час отримання американського вантажу в аеропорту "Бориспіль". Фото: посольство США в Україні

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В Україну прибув вантаж військової та технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Як передає “Новинарня“, про це в неділю, 10 жовтня, повідомила пресслужба Міноборони.

Ідеться про медикаменти і бойове спорядження.

Зазначається, що вантаж отримано “в рамках реалізації надання додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Збройним силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США”.

“Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні, 10 жовтня, до Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, – уточнили в МОУ.

Як можна побачити на фото, в коробках і контейнерах – майно та обладнання різного призначення.

Фотогалерея МОУ:

Про допомогу розповіло детальніше посольство США в Україні.

“Сьогодні Сполучені Штати з радістю вітали доставку Україні понад 190 000 фунтів (86 183 кг) бойового спорядження та засобів першої допомоги. Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент Байден направив Україні в серпні цього року. Допомога спрямована на вирішення проблеми з посиленою військовою присутністю Росії в Криму та вздовж кордонів України…” – сказано в повідомленні на фб-сторінці амбасади.

В оборонному відомстві України нагадали, що загалом, починаючи із 2014 року, Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

За версією посольства США, йдеться про більш як 2,5 млрд.

“Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами”, – наголосили в Міноборони.

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