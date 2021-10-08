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Законопроєкт про СБУ залишається недосконалим, – Human Rights Watch

08/10/2021 20:48

Законопроєкт про реформування Служби безпеки України надасть спецслужбі широкі повноваження без істотних гарантій від зловживання цими повноваженнями.

Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованій у п’ятницю, 8 жовтня.

“Зусилля з реформування служби безпеки є довгоочікуваними і дуже потрібними… Однак залишаються деякі проблеми прав людини, які, якщо їх не вирішити, можуть врешті-решт поставити реформу під загрозу”, – сказав директор HRW по Європі та Центральній Азії Г’ю Вільямсон.

Як інформувала “Новинарня“, 30 вересня 2019 року основні положення законопроєкту про реформу СБУ були презентовані на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
1 жовтня 2019 року на Комітеті ВР представили новий закон про СБУ. 15 жовтня голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону “Про Службу безпеки України”.

У НАТО заявили, що вивчать проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України на предмет відповідності найкращим практикам Альянсу.
26 грудня Банкова повернула на доопрацювання проєкт закону про СБУ, оскільки там не були  дотримані рекомендації НАТО.
11 березня 2020 року Зеленський іще раз вніс до парламенту законопроєкт про внесення змін до закону “Про Службу безпеки України” щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.
20 травня Верховна Рада відправила на повторне перше читання президентський законопроєкт №3196 щодо удосконалення діяльності Служби безпеки України.

Над цим працювала парламентська робоча група, до складу якої входили представники Міжнародної дорадчої групи.
Серед членів робочої групи були представники Верховної Ради, самої СБУ, а також експертного середовища.

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