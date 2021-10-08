СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2514005 +16362
Летальні випадки:
58081 +241
Одужали:
2282482 +4720
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13164600 (+53211). Оновлено: 08:13 08.10.2021
Home / Україна / Межа закону / САП просить арештувати Труханова з можливістю застави 120 мільйонів

САП просить арештувати Труханова з можливістю застави 120 мільйонів

08/10/2021 13:33

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у причетності до махінацій із землею, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн.

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк в коментарі “Укрінформу”.

“Прокуратура просить тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 120 млн грн”, – сказала вона, відповідаючи на запитання, який запобіжний захід просить прокурор для Труханова.

У п’ятницю о 9 годині ВАКС почав обирати запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову.

Як писала “Новинарня“, 6 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і низці посадовців міста у межах розслідування кримінального провадження.
НАБУ інкримінує 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.

Читайте також:
Суд скасував виправдальний вирок Труханову в справі про завод “Краян”

Унікальних переглядів: 14

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

САП просить арештувати Труханова з можливістю застави 120 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у причетності до махінацій із землею, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02