САП просить арештувати Труханова з можливістю застави 120 мільйонів

Геннадій Труханов. Фото: УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у причетності до махінацій із землею, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн.

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк в коментарі “Укрінформу”.

“Прокуратура просить тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 120 млн грн”, – сказала вона, відповідаючи на запитання, який запобіжний захід просить прокурор для Труханова.

У п’ятницю о 9 годині ВАКС почав обирати запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову.

Як писала “Новинарня“, 6 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і низці посадовців міста у межах розслідування кримінального провадження.

НАБУ інкримінує 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.

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