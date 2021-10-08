СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2514005 +16362
Летальні випадки:
58081 +241
Одужали:
2282482 +4720
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13164600 (+53211). Оновлено: 08:13 08.10.2021
Home / COVID-19 / Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19

Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19

08/10/2021 09:41

В Україні двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено понад 6 мільйонів осіб.

Про це у п’ятницю, 8 жовтня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19! 127 685 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей”, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 430 055 щеплень.

Як писала “Новинарня“, МОЗ затвердив перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов’язковою.

Читайте також:
В Україні за добу – більше 16 тис. COVID-хворих, померла 241 людина

Унікальних переглядів: 10

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19

В Україні двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено понад 6 мільйонів осіб. Про це у п’ятницю, 8 жовтня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. “Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02