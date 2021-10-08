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В Україні двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено понад 6 мільйонів осіб.

Про це у п’ятницю, 8 жовтня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19! 127 685 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей”, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 430 055 щеплень.

Як писала “Новинарня“, МОЗ затвердив перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов’язковою.

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