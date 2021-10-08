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Навчальний центр “Десна” очолив полковник Олександр Жакун

08/10/2021 13:50

169-ий навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого очолив полковник Олександр Жакун. 

Він прийняв бойовий прапор і керівництво цією військовою частиною у п’ятницю, 8 жовтня.

Цього ж дня генерал-майор Віктор Ніколюк урочисто попрощався із бойовим прапором “Десни”. Його, нагадаємо, призначили командувачем військ ОК “Захід”.

Фото пресслужби навчального центру “Десна”

“На центральному плацу Навчального центру генерал-майор Ніколюк передав бойовий прапор та керівництво “Десною” полковнику Олександру Жакуну. Обидва командири в своїх зверненнях до особового складу зазначили, що нині Центр має потужний, міцний колектив та навчально-матеріальна базу, яку в подальшому полковник Жакун буде тільки нарощувати”, – йдеться в пресрелізі військової частини.

Фото пресслужби навчального центру “Десна”

Відомо, що Жакун з грудня 2014-го до червня 2018 року очолював 14-ту окрему механізовану бригаду.
До призначення комбригом керував 13-м батальйоном територіальної оборони “Чернігів-1”.
З 10 травня по 27 жовтня 2014 року він разом з бійцями тербату брав участь в АТО.
З червня 2014 року Олександр Жакун проходив службу в Луганській області, зокрема у таких населених пунктах: Станиця Луганська, Щастя, Тепле, Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Макарове, Ільїнка. Не обійшло в батальйоні без втрат – 9 героїв загинуло, ще 22 отримали поранення.
У 2019 році обіймав посаду заступника командувачаа — начальника управління підготовки оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗС України.

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