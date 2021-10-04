ОК “Північ” очолив генерал Ніколюк

Віктор Ніколюк, фото Новинарні

Командувачем військ оперативного командування “Північ” призначений генерал-майор Віктор Ніколюк.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відрекомендував нового командувача військ ОК “Північ” особовому складу управління та командирам підпорядкованих військових частин та установ у понеділок, 4 жовтня.

“Генерал Сирський вручив новопризначеному командиру витяг з наказу та побажав успішного становлення на новому місці служби. Віктор Ніколюк звернувся до особового складу, зауваживши, що найбільше цінує в роботі людяність, професіоналізм та відданість військовому обов’язку”, – йдеться в пресрелізі оперативного командування.

Додамо, що попередник Ніколюка на цій посаді – Валерій Залужний – призначений на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Відомо, що генерал-майор ЗСУ Віктор Ніколюк з березня 2017 року і до цього часу служив на посаді начальника 169-го навчального центру “Десна” імені князя Ярослава Мудрого. До того був командиром 92-ї окремої механізованої бригади.

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