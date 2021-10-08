СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2514005 +16362
Летальні випадки:
58081 +241
Одужали:
2282482 +4720
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13164600 (+53211). Оновлено: 08:13 08.10.2021
Home / Військо / Міноборони не вистачає понад 7 мільярдів на потреби армії

Міноборони не вистачає понад 7 мільярдів на потреби армії

08/10/2021 14:08

На потреби армії Міністерству оборони України на сьогодні не вистачає 7,1 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 8 жовтня, повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов. 

“Щодо грошової винагороди за вересень місяць, вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання (завдань в районі Операції – Н.) Об’єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість по виплаті одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік. Тому що в цілому у нас є нестача в грошах в Міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн”, – сказав Носов, якого цитує “Укрінформ”.

Він наголосив, що для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків.

“Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, в тому числі одноразові виплати. Ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального і на виплати премій вищому керівному складу Міністерства оборони”, – зауважив представник МОУ.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що кількість бюджетних коштів, спланованих на утримання Збройних сил України, достатня, щоби уряд не мав заборгованостей перед військовослужбовцями.

Читайте також:
Заборгованість із обов’язкових виплат військовим сягає ₴1,4 млрд, – офіс омбудсмена

Унікальних переглядів: 12

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

САП просить арештувати Труханова з можливістю застави 120 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у причетності до махінацій із землею, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02