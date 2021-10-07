На Львівщині виявили масове поховання бійців УПА. ФОТО

Фото: "Доля"

Поблизу села Соколівка Львівської області пошуковці виявили масове поховання бійців УПА – п’ятнадцяти чоловіків і жінки.

Про це йдеться в повідомленні Меморіально-пошукового центру “Доля” у фейсбуці.

“За результатами пошуково-ексгумаційних досліджень фахівцями Меморіально-пошукового центру “Доля” було виявлено масове поховання воїнів УПА, поблизу с. Соколівка Львівської області. Загалом було ексгумовано 16 останків, серед яких одні належать жінці”, – зазначили пошуковці.

Більшість чоловіків загинули у молодому віці від вогнепальних ран, отриманих у бою. У кількох виявлено травми, завдані тупим предметом, які могли бути отримані незадовго до смерті, чи в момент смерті.

“За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари завдавали в голову та обличчя тупим предметом чи прикладом гвинтівки. Зазвичай таким чином поводились енкаведисти із затриманими чи пораненими вояками”, – зауважили в “Долі”.

У кількох бійців знайдено дрібні особисті речі.

Характер виявленого поховання свідчить, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою й хаотично скинули в яму.

Останки загиблих перепоховають на місцевому цвинтарі 15 жовтня.

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