Майже 96% випадків COVID-19 в Україні зареєстровані серед невакцинованих, – Ляшко

В Україні у вересні 95,7% випадків інфікування COVID-19 були зареєстровані у невакцинованих.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у фейсбуці.
“Цей вірус (коронавірус, – “Н”) найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми: державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші”, – заявив Ляшко.
У вересні 95,7% випадків COVID-19 в Україні були зареєстровані у невакцинованих. Такими були 97,1% госпіталізованих із коронавірусом.
“82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку”, – сказав урядовець.
Міністр додав, що перелік пунктів та центрів вакцинації можна дізнатись за телефоном: 0 800 60 20 19 або на відповідному сайті.
Читайте також:
COVID-19 Україні: понад 15 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 314 людей
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!