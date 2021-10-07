Майже 96% випадків COVID-19 в Україні зареєстровані серед невакцинованих, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: пресслужба МОЗ

В Україні у вересні 95,7% випадків інфікування COVID-19 були зареєстровані у невакцинованих.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у фейсбуці.

“Цей вірус (коронавірус, – “Н”) найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми: державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші”, – заявив Ляшко.

У вересні 95,7% випадків COVID-19 в Україні були зареєстровані у невакцинованих. Такими були 97,1% госпіталізованих із коронавірусом.

“82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку”, – сказав урядовець.

Міністр додав, що перелік пунктів та центрів вакцинації можна дізнатись за телефоном: 0 800 60 20 19 або на відповідному сайті.

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