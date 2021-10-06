Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників

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В Україну надійшли дози вакцини проти грипу трьох виробників.

Про це в середу, 6 жовтня, інформує пресслужба Центру громадського здоров’я.

“До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників – “Ваксігрин Тетра” – очікується 850 тис. доз; “Інфлувак Тетра” – очікується 200 тис. доз; “Джісі Флю Квадривалент” – очікується 200 тис. доз”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цьому епідсезоні очікується 1,25 млн доз вакцин від грипу.

Станом на 1 жовтня видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз вакцини “Джісі Флю Квадривалент”, 61 тис. доз вже можна придбати в аптечній мережі.

У наявності в Україні 85 тис. доз “Ваксігрип Тетра”. У першій половині жовтня очікується 350 тис. доз, у другій половині місяця – ще 270 тис. доз.

Також ввезено та наразі перебуває на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини “ІнфлувакТетра”.

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