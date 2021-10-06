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Разумков збільшив кількість журналістів, які можуть працювати в Раді

06/10/2021 12:21

Рада розширила дозволену кількість представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах.

Відповідне розпорядження підписав глава ВР Дмитро Разумков, документ опублікувала на сторінці у ФБ прессекретар глави ВР Ольга Туній.

“У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах!” – написала Туній.

Згідно з документом було розширено:

  • до 200 осіб – у пресцентрі на третьому поверсі;
  • до 30 осіб – у ложі преси балкону зали засідань ВР;
  • до 200 осіб – у кулуарах другого поверху пленарної частини ВР.

Крім того, встановлено:

  • до прес-центру на третьому поверсі допускатимуть від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформагенств – до 2, а від інших видань – по 1 особі;
  • до кулуарів другого поверху пленарної частини ВР допускається від телеканалів не більше 1 знімальної групи (до 2 осіб) від інформагенств, у тому числі фотокореспондентів, – до 2 осіб а від інших осіб по одній.

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Україна

Разумков збільшив кількість журналістів, які можуть працювати в Раді

Рада розширила дозволену кількість представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах. Відповідне розпорядження підписав глава ВР Дмитро Разумков, документ опублікувала на сторінці у ФБ...

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