Разумков збільшив кількість журналістів, які можуть працювати в Раді

Рада розширила дозволену кількість представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах.
Відповідне розпорядження підписав глава ВР Дмитро Разумков, документ опублікувала на сторінці у ФБ прессекретар глави ВР Ольга Туній.
“У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах!” – написала Туній.
Згідно з документом було розширено:
Крім того, встановлено:
Читайте також:
Рада підтримала посилення відповідальності за напади на журналістів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!