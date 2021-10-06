Пенсійний фонд отримав 18 мільярдів для підвищення пенсій

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Кабінет Міністрів збільшив видатки Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн для підвищення пенсій з 1 грудня до 2 600 грн.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 6 жовтня, написав прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.
Пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати. Виплати становитимуть 2600 грн замість 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років.
Своїм рішення уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду на понад 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.
Доходи зростуть коштом держбюджету та власних надходжень.
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