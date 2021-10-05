Заборгованість шахт на Донеччині складає майже 20 млрд, – Кириленко

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З початку року на державні шахти в Донецькій області надійшло понад 1,7 млрд гривень на виплату заробітної плати, але ці кошти скерували лише на погашення частини загальної заборгованості.

Про це заявив у вівторок, 5 жовтня, глава ОДА Павло Кириленко на брифінгу, якого цитують “Новости Донбасса”.

“За місяць заборгованість по заробітній платі скоротилася майже на 170 мільйонів гривень, але досі є значною – всього 540,2 млн гривень. Шахти досі мають величезну заборгованість по інших рахунках, зокрема, понад 9 млрд гривень за електрику і 1,8 млрд гривень перед Пенсійним фондом, всього ж – понад 19 млрд гривень. Це заборгованість минулих років “, – сказав Кириленко.

Він уточнив, що кошти, які надходять, направляються на погашення поточної заборгованості та оплату електроенергії.

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