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У Кривому Розі тролейбуси й автобуси для міста купували за вдвічі завищеною ціною, – СБУ

05/10/2021 09:00

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, яку організував керівник одного з комунальних підприємств Кривого Рогу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чиновник в обхід тендерних процедур закупив для міста автобуси та тролейбуси за ціною майже вдвічі вищою проти відпускних цін заводу-виробника.

До цієї протиправної схеми він залучив підконтрольну комерційну структуру.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує факти протиправної діяльності.

Директорові комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та виявлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб.

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