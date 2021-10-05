У Кривому Розі тролейбуси й автобуси для міста купували за вдвічі завищеною ціною, – СБУ

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, яку організував керівник одного з комунальних підприємств Кривого Рогу.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Чиновник в обхід тендерних процедур закупив для міста автобуси та тролейбуси за ціною майже вдвічі вищою проти відпускних цін заводу-виробника.
До цієї протиправної схеми він залучив підконтрольну комерційну структуру.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує факти протиправної діяльності.
Директорові комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та виявлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб.
Читайте також:
Прокуратура підозрює громадянина РФ у розкраданні понад ₴2,6 млн на ремонті доріг Київщини
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!