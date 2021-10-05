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Китай відправив понад півсотні військових літаків в зону протиповітряної оборони Тайваню

05/10/2021 11:51

У вівторок, 5 жовтня, Тайвань закликав Пекін припинити безвідповідальні провокаційні дії після того, як напередодні 56 китайських військових літаків перетнули його зону протиповітряної оборони під час чергового вторгнення.

Про це інформує France24.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що воно підняло літак для передачі попереджень після того, як 36 винищувачів, 12 бомбардувальників H-6 і чотири інших літаки увійшли в його південно-західну розпізнавальну зону протиповітряної оборони.

Ще чотири винищувачі увійшли в зону з нічним вильотом, унаслідок цього загальна кількість літаків становила 56.

Тайвань звинуватив Пекін у “серйозному порушенні статус-кво миру та стабільності в Тайванській протоці”.

Китай своєю чергою звинуватив США в посиленні заворушень проти Тайваню.

ППО – це не те ж саме, що територіальний повітряний простір Тайваню, але він охоплює набагато більшу територію, яка частково збігається з частиною власної зони ППО Китаю та охоплює частину материка.

Раніше Сполучені Штати закликали владу Китаю припинити провокаційні військові дії біля узбережжя Тайваню.

За останні три дні військові Тайваню повідомили, що ВПС Китаю здійснили в цю зону численні вильоти. Зокрема, 2 жовтня було зафіксовано 39 літаків.

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